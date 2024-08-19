Патрульні поліцейські врятували дитину в Києві

Багатоповерхівка. Фото ілюстративне: поліція Київщини

У Києві співробітники патрульної поліції врятували хлопчика з балкона квартири на третьому поверсі. Дитина перебувала в небезпеці, знаходячись на його зовнішній стороні.

Про це розповіли в патрульній поліції України у понеділок, 19 серпня.

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Повідомляється, що на спецлінію 112 звернулася небайдужа громадянка. Вона розповіла про дитину, яка стоїть на зовнішній стороні балкона квартири на третьому поверсі в Деснянському районі.

"Ми швидко прибули на місце події й піднялися до помешкання. Двері були зачинені, та в цей момент до квартири підійшла й мати хлопчика, яка відчинила вхідні двері. Жінка зазначила, що вийшла до магазину та залишила 8-річного сина вдома", — розповіли правоохоронці.

Інспектори Дмитро Закревський та Андрій Баранов не гаючи час зайшли до кімнати, схопили хлопчика та перемістили його в безпечне місце. Після цього вони заспокоїли дитину та провели профілактичну бесіду з його матір'ю.

Окрім того, патрульні викликали на місце події інспекторів ювенальної превенції, які надалі з'ясовуватимуть усі обставини цієї ситуації.

"Дякуємо колегам за врятоване життя маленького хлопчика", — зазначили в поліції.