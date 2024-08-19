У Києві затримали хлопця, який ховав психотропи на Подолі

Поліцейський та заарештований. Ілюстративне фото: mvs.gov.ua

Київська поліція заарештувала 22-річного хлопця за підозрою у збуті наркотичних речовин. Зловмисник робив "закладки" у Подільському районі столиці.

Про це заявили у пресслужбі поліції Києва.

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Як стало відомо, під час патрулювання лісопарку на Подолі правоохоронці помітили 22-річного, який поводив себе підозріло: щось фотографував на землі на мобільний телефон, а коли побачив поліцейських, почав тікати.

Затриманий наркодилер. Джерело: Національна поліція

Поліцейські наздогнали невідомого та зупинили його для перевірки. У нього вони виявили згортки з забороненими речовинами.

Пакуноу з Альфа-PvP. Джерело: Національна поліція

Слідчі вилучили у хлопця розфасований по згортках психотроп. Крім того, правоохоронці встановили місця де він встиг закласти один пакет, та вилучили ще 14 таких пакунків. Експертиза встановила, що у вилучених пакунках знаходився наркотичний психотроп "Альфа-PVP" (деактивований мефедрон).

Затриманому повідомлено про підозру за звинуваченням у незаконному збуті наркотичних речовин. Йому загрожує вісім років в'язниці.