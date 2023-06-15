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В Киеве перекроют движение на нескольких улицах: с чем это связано

15 июня 2023 23:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве перекроют движение на нескольких улицах: с чем это связано
Люди идут по дороге в городе. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 16 июня, в Киеве ограничат движение для транспортных средств по центральным улицам Киева. Водителей просят заранее спланировать свой маршрут.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

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"Завтра, 16 июня, в связи с проведением мероприятий в течение дня будет ограничено движение для транспортных средств по центральным улицам Киева", — говорится в сообщении.

О возобновлении движения полиция сообщит дополнительно, а водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее спланировать свой маршрут.

скріншот

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию против переименования улицы Павла Скоропадского в Омельченко.

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