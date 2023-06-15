В Киеве перекроют движение на нескольких улицах: с чем это связано
В пятницу, 16 июня, в Киеве ограничат движение для транспортных средств по центральным улицам Киева. Водителей просят заранее спланировать свой маршрут.
Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.
Почему перекроют улицы в Киеве
"Завтра, 16 июня, в связи с проведением мероприятий в течение дня будет ограничено движение для транспортных средств по центральным улицам Киева", — говорится в сообщении.
О возобновлении движения полиция сообщит дополнительно, а водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее спланировать свой маршрут.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию против переименования улицы Павла Скоропадского в Омельченко.