У Києві перекриють рух на декількох вулицях: з чим це пов'язано

Люди йдуть дорогою у місті. Фото: РБК-Україна

У п'ятницю, 16 червня, у Києві обмежать рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва. Водіїв просять завчасно спланувати свій маршрут.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

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"Завтра, 16 червня, у звʼязку із проведенням заходів протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва", — йдеться у повідомленні.

Про відновлення руху поліція повідомить додатково, а водіїв просять з розумінням поставитись до тимчасових обмежень та завчасно спланувати свій маршрут.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію проти перейменування вулиці Павла Скоропадського на Омельченка.