У Києві перекриють рух на декількох вулицях: з чим це пов'язано
У п'ятницю, 16 червня, у Києві обмежать рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва. Водіїв просять завчасно спланувати свій маршрут.
Про це повідомляє Патрульна поліція України.
Чому перекриють вулиці у Києві
"Завтра, 16 червня, у звʼязку із проведенням заходів протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва", — йдеться у повідомленні.
Про відновлення руху поліція повідомить додатково, а водіїв просять з розумінням поставитись до тимчасових обмежень та завчасно спланувати свій маршрут.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію проти перейменування вулиці Павла Скоропадського на Омельченка.