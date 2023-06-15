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У Києві перекриють рух на декількох вулицях: з чим це пов'язано

15 червня 2023 23:39
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У Києві перекриють рух на декількох вулицях: з чим це пов'язано
Люди йдуть дорогою у місті. Фото: РБК-Україна
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 16 червня, у Києві обмежать рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва. Водіїв просять завчасно спланувати свій маршрут. 

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

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"Завтра, 16 червня, у звʼязку із проведенням заходів протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва", — йдеться у повідомленні. 

Про відновлення руху поліція повідомить додатково, а водіїв просять з розумінням поставитись до тимчасових обмежень та завчасно спланувати свій маршрут.

скріншот

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію проти перейменування вулиці Павла Скоропадського на Омельченка. 

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