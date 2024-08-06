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В КГГА объяснили, что стало причиной ДТП с участием трамвая

6 августа 2024 13:05
Валерия Барановская - редактор
ДТП в Киеве с участием трамвая – что стало причиной аварии
Место ДТП с участием трамвая в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Валерия Барановская - редактор

Киевская городская государственная администрация заявила, что трамвай, повлекший за собой масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Киеве, был в технически исправном состоянии. Причиной аварии являются некорректные действия водителя.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА во вторник, 6 августа.

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Сегодня в Киеве произошло масштабное ДТП с участием трамвая на улице Глыбочицкой. По данным КП "Киевпастранс", трамвай, повлекший аварию, был исправен.

ДТП в Центре Киева
Последствия аварии в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

"Трамвай, повлекший аварийную ситуацию на ул. Глыбочицкой, был в технически исправном состоянии — перед выпуском на линию прошел соответствующий осмотр", — говорится в сообщении.

ДТП с участием трамвая
Трамвай, врезавшийся в другой трамвай. Фото: Новини.LIVE

Проведя первоочередное обследование, специалисты отметили, что причиной ДТП является человеческий фактор, в частности, некорректные действия водителя. В Киевпастранс сообщают, что водитель допустил халатность, которая привела к аварийной ситуации.

в Киеве трамвай вызвал ДТП
Место происшествия ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Пока детали инцидента выясняются.

"Напомним, на время следственных действий на ул. Глыбочицкой "Киевпасстранс" организует движение автобусных маршрутов, которые будут дублировать наиболее загруженный трамвайный маршрут №18", — отмечают в КГГА.

В результате аварии пострадали шесть человек. Также было повреждено около десяти машин, водитель мотоцикла был госпитализирован.

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