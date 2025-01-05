В Киеве состоялась акция Free Azov — участие взяли и собаки

В Киеве собаки с хозяевами вышли поддержать военнопленных
Акция в поддержку военнопленных состоялась в Киеве в воскресенье, 5 января. На улицу вышли также собачки с хозяевами.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Free Azov в Киеве
Животные также были с табличками. Хозяева одели собак в одежду с призывом как можно быстрее вернуть украинских пленных домой из российской неволи.
Напомним, 5 января в Киеве состоялась первая акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести.
Также в 2024 году состоялось 11 обменов военнопленными, в результате которых домой вернулось 1 358 украинцев.
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