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У Києві песики з господарями вийшли підтримати військовополонених

5 січня 2025 18:01
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві відбулася акція Free Azov — участь взяли й собаки
Акція Free Azov у Києві 5 січня. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Акція на підтримку військовополонених відбулася у Києві у неділю, 5 січня. На вулицю вийшли також песики з господарями.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Тварини також були з табличками. Господарі одягнули песиків в одяг із закликом якнайшвидше повернути українських полонених додому з російської неволі.

Акція в підтримку військовополонених у Києві 5 січня
Акція Free Azov у Києві 5 січня. Фото: Новини.LIVE 
Free Azov у Києві 5 січня
Акція Free Azov у Києві 5 січня. Фото: Новини.LIVE 

Нагадаємо, 5 січня в Києві відбулася перша акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти.

Також у 2024 році відбулося 11 обмінів військовополоненими, в результаті яких додому повернулося 1 358 українців.

Київ ЗСУ Україна полонені полк "Азов" собака

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