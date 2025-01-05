У Києві відбулася акція Free Azov — участь взяли й собаки

У Києві песики з господарями вийшли підтримати військовополонених
Акція на підтримку військовополонених відбулася у Києві у неділю, 5 січня. На вулицю вийшли також песики з господарями.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Free Azov у Києві
Тварини також були з табличками. Господарі одягнули песиків в одяг із закликом якнайшвидше повернути українських полонених додому з російської неволі.
Нагадаємо, 5 січня в Києві відбулася перша акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти.
Також у 2024 році відбулося 11 обмінів військовополоненими, в результаті яких додому повернулося 1 358 українців.
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