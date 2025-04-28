Ехала пьяная на самокате — в Киеве полиция задержала женщину

Женщина едет на самокате. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве женщина в состоянии алкогольного опьянения ночью спешила куда-то на электросамокате и упала на дороге. Ей грозит штраф за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщил Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram.

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Билошицкий рассказал, что ночью женщина спешила куда-то на электросамокате, но не справилась с управлением и упала. Обошлось без травм, но патрульные, которые были поблизости, обнаружили, что она в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина призналась, что употребляла алкоголь, но была удивлена, что управлять электросамокатом в таком состоянии запрещено. Правоохранители оформили на нее административные материалы, и теперь ей придется объяснять свой поступок в суде.

Какое наказание грозит женщине

По данным правоохранителей, в этом случае предусмотрен штраф за управление электросамокатом в состоянии опьянения — 17000 грн и лишение права управления транспортными средствами сроком на год.

Билошицкий напомнил, что неважно, управляете ли вы автомобилем, электросамокатом, мотоциклом или велосипедом — в состоянии опьянения вождение запрещено законом. Такие действия предусматривают ответственность и могут стать причиной очень опасных последствий.

Напомним, в Киеве мужчина оправдывал удар РФ по "Охматдету". Он получил за это испытательный срок.

Кроме того, на Закарпатье мужчина продавал авто, ввезенные как гуманитарку. Суд его наказал.