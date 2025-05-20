Пьяный водитель в Киеве предлагал взятку полиции — как его наказал суд

В Киеве пьяный водитель предлагал взятку полиции — что решил суд
В Киеве водитель, который управлял автомобилем под действием алкогольного опьянения, предлагал полицейским взятку. Суд признал его виновным и назначил наказание.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Детали дела
Житель Киевской области в сентябре прошлого года ехал по столице на проспекте Бажана, где его остановили сотрудники Управления патрульной полиции. Правоохранители обнаружили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Чтобы избежать административного протокола, водитель предложил полицейским 5 000 гривен. Однако патрульные отказались от денег и вызвали следственно-оперативную группу.
Кроме того, во время судебного разбирательства обвиняемого задержали за разбой на Киевщине.
Что решил суд
Дарницкий районный суд Киева признал мужчину виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина незаконно хранил патроны, хотя имел разрешение на легально зарегистрированное оружие. Из-за этого состоялось судебное заседание.
А в Кировоградской области суд вынес приговор водителю, который в нетрезвом состоянии сбил женщину и скрылся с места ДТП.
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