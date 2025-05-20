Пьяный водитель в Киеве предлагал взятку полиции — как его наказал суд

Полицейский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве водитель, который управлял автомобилем под действием алкогольного опьянения, предлагал полицейским взятку. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Детали дела

Житель Киевской области в сентябре прошлого года ехал по столице на проспекте Бажана, где его остановили сотрудники Управления патрульной полиции. Правоохранители обнаружили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы избежать административного протокола, водитель предложил полицейским 5 000 гривен. Однако патрульные отказались от денег и вызвали следственно-оперативную группу.

Кроме того, во время судебного разбирательства обвиняемого задержали за разбой на Киевщине.

Что решил суд

Дарницкий районный суд Киева признал мужчину виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина незаконно хранил патроны, хотя имел разрешение на легально зарегистрированное оружие. Из-за этого состоялось судебное заседание.

А в Кировоградской области суд вынес приговор водителю, который в нетрезвом состоянии сбил женщину и скрылся с места ДТП.