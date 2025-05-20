Пʼяний водій у Києві пропонував хабар поліції — як його покарав суд

У Києві пʼяний водій пропонував хабар поліції — що вирішив суд
У Києві водій, який керував автомобілем під дією алкогольного спʼяніння, пропонував поліцейським хабар. Суд визнав його винним та призначив покарання.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Деталі справи
Житель Київської області у вересні минулого року їхав столицею на проспекті Бажана, де його зупинили працівники Управління патрульної поліції. Правоохоронці виявили, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.
Щоб уникнути адміністративного протоколу, водій запропонував поліцейським 5 000 гривень. Однак патрульні відмовилися від грошей і викликали слідчо-оперативну групу.
Крім того, під час судового розгляду обвинуваченого затримали за розбій на Київщині.
Що вирішив суд
Дарницький районний суд Києва визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві чоловік незаконно зберігав патрони, хоча мав дозвіл на легально зареєстровану зброю. Через це відбулося судове засідання.
А у Кіровоградській області суд виніс вирок водію, який у нетверезому стані збив жінку та втік із місця ДТП.
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