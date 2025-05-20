Пʼяний водій у Києві пропонував хабар поліції — як його покарав суд

Поліцейський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві водій, який керував автомобілем під дією алкогольного спʼяніння, пропонував поліцейським хабар. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Деталі справи

Житель Київської області у вересні минулого року їхав столицею на проспекті Бажана, де його зупинили працівники Управління патрульної поліції. Правоохоронці виявили, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Щоб уникнути адміністративного протоколу, водій запропонував поліцейським 5 000 гривень. Однак патрульні відмовилися від грошей і викликали слідчо-оперативну групу.

Крім того, під час судового розгляду обвинуваченого затримали за розбій на Київщині.

Що вирішив суд

Дарницький районний суд Києва визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік незаконно зберігав патрони, хоча мав дозвіл на легально зареєстровану зброю. Через це відбулося судове засідання.

А у Кіровоградській області суд виніс вирок водію, який у нетверезому стані збив жінку та втік із місця ДТП.