Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве пьяный водитель привел к смертельному ДТП arrow

В Киеве пьяный водитель привел к смертельному ДТП

22 апреля 2024 07:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве пьяный водитель привел к смертельному ДТП
Поврежденный автомобиль водителя, который попал в ДТП. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Оболонском районе Киева нетрезвый водитель на автомобиле марки BMW сбил двух человек вечером в воскресенье, 21 апреля. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина, другое лицо — с телесными повреждениями находится в больнице.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

Читайте также:

Смертельное ДТП в Киеве 21 апреля

По данным полицейских, автокатастрофа произошла около 19:30 на Большой Кольцевой дороге.

Смертельное ДТП в Киеве
Смертельное ДТП в Киеве. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"Предварительно установлено, что водитель BMW, 1987 года рождения, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и вылетел на обочину, травмировав двух пешеходов. В результате столкновения женщина, 1983 года рождения, получила травмы несовместимые с жизнью и погибла. Еще одного пострадавшего, местного жителя 1990 года, врачи с телесными повреждениями госпитализировали в больницу", — отметили правоохранители.

Смертельное ДТП в Киеве
Смертельное ДТП в Киеве. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Злоумышленника задержали, как оказалось, он был в нетрезвом состоянии — во время проверки Драгер показал 0,35 промилле.

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Наказание предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением водительских прав на аналогичный срок.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы "Полиция Киева"
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы "Полиция Киева"

Напомним, что 21 апреля во Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля полиции, который, по информации пользователей социальных сетей, съехал в кювет, когда преследовал нарушителя.

Также мы писали, что в Киевской области, вблизи Гостомеля, 18 апреля произошло масштабное ДТП. Фургон врезался в топливозаправщик, который, очевидно, поворачивал налево.

ДТП
Киев
закон
смерть
авария
авто
Киевская область
катастрофа
водители
люди
жертвы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри