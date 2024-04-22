В Киеве пьяный водитель привел к смертельному ДТП

Поврежденный автомобиль водителя, который попал в ДТП. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Оболонском районе Киева нетрезвый водитель на автомобиле марки BMW сбил двух человек вечером в воскресенье, 21 апреля. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина, другое лицо — с телесными повреждениями находится в больнице.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

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По данным полицейских, автокатастрофа произошла около 19:30 на Большой Кольцевой дороге.

Смертельное ДТП в Киеве. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"Предварительно установлено, что водитель BMW, 1987 года рождения, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и вылетел на обочину, травмировав двух пешеходов. В результате столкновения женщина, 1983 года рождения, получила травмы несовместимые с жизнью и погибла. Еще одного пострадавшего, местного жителя 1990 года, врачи с телесными повреждениями госпитализировали в больницу", — отметили правоохранители.

Смертельное ДТП в Киеве. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Злоумышленника задержали, как оказалось, он был в нетрезвом состоянии — во время проверки Драгер показал 0,35 промилле.

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Наказание предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением водительских прав на аналогичный срок.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы "Полиция Киева"

Напомним, что 21 апреля во Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля полиции, который, по информации пользователей социальных сетей, съехал в кювет, когда преследовал нарушителя.

Также мы писали, что в Киевской области, вблизи Гостомеля, 18 апреля произошло масштабное ДТП. Фургон врезался в топливозаправщик, который, очевидно, поворачивал налево.