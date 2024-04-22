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У Києві п'яний водій спричинив смертельну ДТП

22 квітня 2024 07:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Києві п'яний водій спричинив смертельну ДТП
Пошкоджене авто водія, який втрапив у ДТП. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Оболонському районі Києва нетверезий водій на автомобілі марки BMW збив двох людей ввечері в неділю, 21 квітня. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка, інша особа — з тілесними ушкодженнями перебуває в лікарні.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

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Смертельна ДТП у Києві 21 квітня

За даними поліцейських, автокатастрофа сталася близько 19:30 на Великий Кільцевій дорозі.

Смертельна ДТП в Києві
Смертельна ДТП в Києві. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"Попередньо встановлено, що водій BMW, 1987 року народження, рухаючись по проїзній частині, не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів. Внаслідок зіткнення жінка, 1983 року народження, отримала травми несумісні з життям та загинула. Ще одного постраждалого, місцевого мешканця 1990 року народження, лікарі з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні", — зазначили правоохоронці.

Смертельна ДТП в Києві
Смертельна ДТП в Києві. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Зловмисника затримали, як виявилося він був в нетверезому стані — під час перевірки Драгер показав 0,35 проміле.

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Покарання передбачає ув'язнення до 10 років з позбавленням водійських прав на аналогічний термін.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки "Поліція Києва"
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки "Поліція Києва"

Нагадаємо, що 21 квітня, у Львівській області трапилась ДТП з участю автомобіля поліції, який за інформацією користувачів соціальних мереж, зʼїхав у кювет, коли переслідував порушника.

Також ми писали, що в Київській області, поблизу Гостомеля, 18 квітня сталася масштабна ДТП. Фургон врізався у паливозаправник, який, вочевидь, повертав ліворуч. 

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