У Київській області поблизу Гостомеля сталася масштабна ДТП
У Київській області, поблизу Гостомеля, у четвер, 18 квітня сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Інцидент стався поруч з міським торговельним центром "Варшавка".
Про це інформують соцмережі.
В Гостомелі сталася масштабна ДТП
На опублікованих світлинах видно, що фургон врізався у паливозаправник, який, вочевидь повертав ліворуч. Внаслідок аварії, як зазначається, було перекрито рух ділянкою траси.
Також повідомляється, що автомобіль швидкої допомоги покинув місце автотрощі. В поліції детальну інформацію наразі не надали.
Нагадаємо, раніше у Києві нетверезий водій влаштував нічні "перегони" та скоїв ДТП, влетівши у відбійник. "Стрітрейсера" правоохоронцям вдалося затримати.
Також не так давно, на Брест-Литовському шосе під Києвом трапилася масштабна ДТП за участю шести автомобілів.
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