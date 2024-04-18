У Київській області поблизу Гостомеля сталася масштабна ДТП

ДТП поблизу Гостомеля. Фото: соцмережі

У Київській області, поблизу Гостомеля, у четвер, 18 квітня сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Інцидент стався поруч з міським торговельним центром "Варшавка".

Про це інформують соцмережі.

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Кадри з місця ДТП від очевидців. Джерело: соцмержі

На опублікованих світлинах видно, що фургон врізався у паливозаправник, який, вочевидь повертав ліворуч. Внаслідок аварії, як зазначається, було перекрито рух ділянкою траси.

Кадри з місця ДТП від очевидців. Джерело: соцмержі

Також повідомляється, що автомобіль швидкої допомоги покинув місце автотрощі. В поліції детальну інформацію наразі не надали.

Нагадаємо, раніше у Києві нетверезий водій влаштував нічні "перегони" та скоїв ДТП, влетівши у відбійник. "Стрітрейсера" правоохоронцям вдалося затримати.

Також не так давно, на Брест-Литовському шосе під Києвом трапилася масштабна ДТП за участю шести автомобілів.