Пьяный водитель Tesla пытался дать взятку патрульным в Киеве — дело передали в суд

Автомобиль Tesla. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве водитель Tesla, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пытался дать взятку патрульным. В результате мужчина окажется на скамье подсудимых.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в субботу, 10 мая.

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Взятка за пьяное вождение

Инцидент произошел в апреле 2025 года. Экипаж патрульных заметил авто, которое проехало на красный свет светофора. Остановив транспортное средство, полицейские обнаружили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения.

Обвиняемый. Фото: t.me/gunpKyiv

"39-летний водитель, отказался от освидетельствования и пытался избежать ответственности, неоднократно предлагая сотрудникам полиции сначала 10 000, а затем 15 000 грн. Полицейские предупредили киевлянина о незаконности его действий, однако последний настаивал на "решении вопроса", — говорится в сообщении.

Полиция и авто Tesla. Фото: t.me/gunpKyiv

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Инспекторы отстранили фигуранта от управления авто и составили на него материалы.

Автомобиль Tesla. Фото: t.me/gunpKyiv

Мужчине объявлено подозрение за предложение или обещание должностному лицу предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду.

Что грозит водителю

В полиции отметили, что обвинительный акт направлен в суд. Максимальное наказание предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове мужчина разбил стекло автомобиля, бросив на него электрочайник. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Ранее в Киеве мужчина похитил мобильный телефон с витрины магазина. Его приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы.