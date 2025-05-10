П’яний водій Tesla намагався дати хабар патрульним у Києві — справу передали до суду

Автомобіль Tesla. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві водій Tesla, який керував автомобілем у стані алкогольного спʼяніння, намагався дати хабар патрульним. Внаслідок цього чоловік опиниться на лаві підсудних.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у суботу, 10 травня.

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Інцидент стався у квітня 2025 року. Екіпаж патрульних помітив авто, яке проїхало на червоне світло світлофора. Зупинивши транспортний засіб, поліцейські виявили, що водій має ознаки алкогольного сп’яніння.

Обвинувачений. Фото: t.me/gunpKyiv

"39-річний водій, відмовився від освідування та намагався уникнути відповідальності, неодноразово пропонуючи співробітникам поліції спочатку 10 000, а потім 15 000 грн. Поліцейські попередили киянина про незаконність його дій, однак останній наполягав на "вирішенні питання", — йдеться у повідомленні.

Поліція та авто Tesla. Фото: t.me/gunpKyiv

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Інспектори відсторонили фігуранта від керування авто та склали на нього матеріали.

Автомобіль Tesla. Фото: t.me/gunpKyiv

Чоловіку оголошено підозру за пропозицію чи обіцянку службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду.

Що загрожує водію

У поліції зазначили, що обвинувальний акт скеровано до суду. Максимальне покарання передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові чоловік розбив скло автомобіля, кинувши на нього електрочайник. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Раніше у Києві чоловік викрав мобільний телефон із вітрини магазину. Його засудили до п'яти років і двох місяців позбавлення волі.