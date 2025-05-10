П’яний водій Tesla намагався дати хабар патрульним у Києві — справу передали до суду

У Києві пʼяний водій Tesla намагався дати хабар — його судитимуть
У Києві водій Tesla, який керував автомобілем у стані алкогольного спʼяніння, намагався дати хабар патрульним. Внаслідок цього чоловік опиниться на лаві підсудних.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у суботу, 10 травня.
Хабар за пʼяне водіння
Інцидент стався у квітня 2025 року. Екіпаж патрульних помітив авто, яке проїхало на червоне світло світлофора. Зупинивши транспортний засіб, поліцейські виявили, що водій має ознаки алкогольного сп’яніння.
"39-річний водій, відмовився від освідування та намагався уникнути відповідальності, неодноразово пропонуючи співробітникам поліції спочатку 10 000, а потім 15 000 грн. Поліцейські попередили киянина про незаконність його дій, однак останній наполягав на "вирішенні питання", — йдеться у повідомленні.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Інспектори відсторонили фігуранта від керування авто та склали на нього матеріали.
Чоловіку оголошено підозру за пропозицію чи обіцянку службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду.
Що загрожує водію
У поліції зазначили, що обвинувальний акт скеровано до суду. Максимальне покарання передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові чоловік розбив скло автомобіля, кинувши на нього електрочайник. Суд визнав його винним та призначив покарання.
Раніше у Києві чоловік викрав мобільний телефон із вітрини магазину. Його засудили до п'яти років і двох місяців позбавлення волі.
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