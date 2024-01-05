В Киеве пьяный водитель сбил женщину и сбежал с места происшествия
В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии сбил 37-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Женщину госпитализировали в больницу с многочисленными ушибами, черепно-мозговой травмой и переломом костей таза.
Об этом сообщили полиция Киева.
ДТП в Киеве
В полиции рассказали, что вчера им поступило сообщение от прохожих о том, что на пешеходном переходе на проспекте Правды водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия.
"По вызову на место происшествия немедленно уехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и врачи, а на розыск злоумышленника были ориентированы все наряды полиции", — говорится в сообщении.
Однако вскоре правоохранители обнаружили авто нарушителя и остановили его. Водителем оказался 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
"Прибор "Драгер" показал 2,24 промилле. Следователи задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорят в полиции.
Отмечается, что санкция этой статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.
Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении водителю, который в начале осени 2023 года совершил смертельное ДТП в Голосеевском районе Киева. Он на большой скорости протаранил автомобиль, в результате чего находившаяся за рулем женщина скончалась в больнице.
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