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В Киеве пьяный водитель сбил женщину и сбежал с места происшествия

5 января 2024 09:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве пьяный водитель сбил женщину и сбежал с места происшествия
Полиция на месте ДТП. Фото: полиция Киева
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии сбил 37-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Женщину госпитализировали в больницу с многочисленными ушибами, черепно-мозговой травмой и переломом костей таза.

Об этом сообщили полиция Киева.

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В полиции рассказали, что вчера им поступило сообщение от прохожих о том, что на пешеходном переходе на проспекте Правды водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия.

"По вызову на место происшествия немедленно уехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и врачи, а на розыск злоумышленника были ориентированы все наряды полиции", — говорится в сообщении.

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Авто нарушителя. Фото: полиция Киева

Однако вскоре правоохранители обнаружили авто нарушителя и остановили его. Водителем оказался 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

"Прибор "Драгер" показал 2,24 промилле. Следователи задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорят в полиции.

Отмечается, что санкция этой статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении водителю, который в начале осени 2023 года совершил смертельное ДТП в Голосеевском районе Киева. Он на большой скорости протаранил автомобиль, в результате чего находившаяся за рулем женщина скончалась в больнице.

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