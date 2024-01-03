Смертельна ДТП у Голосіївському районі Києва — нові деталі справи

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Національна поліція

Правоохоронці повідомили про підозру водію, який на початку осені 2023 року скоїв смертельне ДТП у Голосіївському районі Києва. Він на великій швидкості протаранив автівку внаслідок чого жінка, яка перебувала за кермом, померла в лікарні.

Про це повідомила Поліція Києва.

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Деталі смертельної ДТП

Як відомо, восени минулого року у Голосіївському районі сталась аварія за участі двох легковиків. Водій Volvo рухався по зустрічній смузі на великій швидкості та зіткнувся з Mazda.

Тоді обох водіїв шпиталізували до медичного закладу, де 31-річна водійка останнього авто померла. Як пізніше показали результати експертизи, 36-річний керманич Volvo на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Водію Volvo повідомили про підозру

Так, водію Volvo повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фігуранту загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Національна поліція

Місце ДТП у Києві. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у середу, 3 січня, на бульварі Миколи Міхновського в Києві сталася ДТП. У зв'язку з цим існують деякі ускладнення руху в напрямку мосту Патона.

Додамо, нещодавно під Києвом сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок аварії загинула людина.