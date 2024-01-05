У Києві п'яний водій збив жінку та втік з місяця пригоди

Поліція на місці ДТП. Фото: поліція Києва

У Києві чоловік в нетверезому стані збив 37-річну жінку та втік з місця події. Жінку госпіталізували до лікарні з численними забоями, черепно-мозковою травмою та переломом кісток тазу.

Про це повідомила поліція Києва.

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У поліції розповіли, що вчора їм надійшло повідомлення від перехожих про те, що на пішоходному переході на проспекті Правди водій збив жінку та втік з місця події.

"За викликом на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та лікарі, а на розшук зловмисника були орієнтовані всі наряди поліції", — йдеться у повідомленні.

Авто порушника. Фото: поліція Києва

Проте незабаром правоохоронці знайшли авто порушника та зупинили його. Водієм виявився 36-річни чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Прилад "Драгер" показав 2,24 проміле. Слідчі затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — кажуть у поліції.

Зазначається, що санкція цієї статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру водію, який на початку осені 2023 року скоїв смертельне ДТП у Голосіївському районі Києва. Він на великій швидкості протаранив автівку внаслідок чого жінка, яка перебувала за кермом, померла в лікарні.