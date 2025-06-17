Обстрел Киева 17 июня — во время атаки умер гражданин США

Медик возле авто скорой помощи. Фото иллюстративное: Telegram/Сергей Лысак

Россия в ночь на 17 июня комбинированно атаковала Киев, в результате чего в городе было слышно много взрывов и фиксируются последствия. В то же время, на фоне атаки РФ в столице умер гражданин США.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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Смерть гражданина США в Киеве в ночь на 17 июня

"Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, умер 62-летний гражданин США", — говорится в сообщении в 02:52.

Кличко добавил, что медики констатировали клиническую смерть, то есть - биологическую смерть.

Напомним, что в Киеве в результате атаки РФ количество пострадавших по последним данным, возросло до 16.

Также мы писали, что в результате комбинированного обстрела столицы, последствия в Киеве фиксируются на 12 локациях.