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Главная Киев В Киеве во время атаки РФ умер гражданин США во время атаки РФ

В Киеве во время атаки РФ умер гражданин США во время атаки РФ

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 03:04
Обстрел Киева 17 июня — во время атаки умер гражданин США
Медик возле авто скорой помощи. Фото иллюстративное: Telegram/Сергей Лысак
Ключові моменти Смерть гражданина США в Киеве в ночь на 17 июня

Россия в ночь на 17 июня комбинированно атаковала Киев, в результате чего в городе было слышно много взрывов и фиксируются последствия. В то же время, на фоне атаки РФ в столице умер гражданин США. 

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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Смерть гражданина США в Киеве в ночь на 17 июня

"Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, умер 62-летний гражданин США", — говорится в сообщении в 02:52.

Кличко добавил, что медики констатировали клиническую смерть, то есть - биологическую смерть.

Напомним, что в Киеве в результате атаки РФ количество пострадавших по последним данным, возросло до 16.

Также мы писали, что в результате комбинированного обстрела столицы, последствия в Киеве фиксируются на 12 локациях.

США Киев смерть гражданство обстрелы война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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