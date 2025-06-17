Обстріл Києва 17 червня - під час атаки помер громадянин США

Медик біля авто швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Telegram/Сергій Лисак

Росія в ніч проти 17 червня комбіновано атакувала Київ, внаслідок чого у місті було чути багато вибухів та фіксуються наслідки. Водночас, на тлі атаки РФ в столиці помер громадянин США.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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Смерть громадянина США у Києві в ніч проти 17 червня

"Під час атаки на Київ у Соломʼянському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США", — йдеться у повідомленні о 02:52.

Кличко додав, що медики констатували клінічну смерть, тобто — біологічну смерть.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок атаки РФ кількість постраждалих за останніми даними, зросла до 16.

Також ми писали, що внаслідок комбінованого обстрілу столиці, наслідки у Києві фіксуються на 12 локаціях.