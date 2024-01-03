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В Киеве во время рыбалки погиб мужчина

3 января 2024 16:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве во время рыбалки погиб мужчина
Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 3 января, в Деснянском районе Киева погиб мужчина. Накануне он и еще двое его товарищей рыбачили с лодки на заливе "Доманя".

Об этом сообщает ГУ ГСЧС.

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В Киеве на заливе погиб мужчина

"3 января около 6 часов утра поступило сообщение, что тонет человек на заливе "Доманя" в Деснянском районе столицы", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, трое мужчин рыбачили с лодки на заливе. По пути, когда они плыли к берегу, лодку начало заполнять водой и затапливать. Двое мужчин смогли добраться на сушу самостоятельно, в то время как третий пропал из виду.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело погибшего на глубине 9 метров и расстоянии 60 метров от берега.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагического случая.

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Спасатель на месте происшествия. Фото: ГСЧС

Напомним, недавно пограничники задержали группу уклонистов, организовавших нелегальный "тур" по реке за 6 тыс. долларов.

Добавим, в Ивано-Франковской области трактор с людьми упал в реку.

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