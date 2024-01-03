У Києві під час риболовлі загинув чоловік

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

У середу, 3 січня, у Деснянському районі Києва загинув чоловік. Напередодні він та ще двоє його товаришів рибалили з човна на затоці "Доманя".

Про це повідомляє ГУ ДСНС.

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У Києві на затоці загинув чоловік

"3 січня близько 6 години ранку надійшло повідомлення, що тоне людина на затоці "Доманя", що у Деснянському районі столиці", — йдеться у повідомленні.

За слів очевидців, троє чоловіків рибалили із човна на затоці. На шляху, коли вони пливли до берега, човен почало заповнювати водою і затоплювати. Двоє чоловіків змогли дістатись на сушу самостійно, у той час як третій пропав з поля зору.

Прибувши на місце події, рятувальники виявили тіло загиблого на глибині 9 метрів та відстані 60 метрів від берега.

Наразі встановлюються обставини трагічного випадку.

Рятувальник на місці події. Фото: ДСНС

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали групу ухилянтів, які організували нелегальний "тур" річкою за 6 тис. доларів.

Додамо, на Івано-Франківщині трактор з людьми впав у річку.