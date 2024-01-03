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У Києві під час риболовлі загинув чоловік

3 січня 2024 16:02
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Козюк Тетяна
редактор
У Києві під час риболовлі загинув чоловік
Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 3 січня, у Деснянському районі Києва загинув чоловік. Напередодні він та ще двоє його товаришів рибалили з човна на затоці "Доманя".

Про це повідомляє ГУ ДСНС

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У Києві на затоці загинув чоловік

"3 січня близько 6 години ранку надійшло повідомлення, що тоне людина на затоці "Доманя", що у Деснянському районі столиці", — йдеться у повідомленні. 

За слів очевидців, троє чоловіків рибалили із човна на затоці. На шляху, коли вони пливли до берега, човен почало заповнювати водою і затоплювати. Двоє чоловіків змогли дістатись на сушу самостійно, у той час як третій пропав з поля зору. 

Прибувши на місце події, рятувальники виявили тіло загиблого на глибині 9 метрів та відстані 60 метрів від берега. 

Наразі встановлюються обставини трагічного випадку.

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Рятувальник на місці події. Фото: ДСНС

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали групу ухилянтів, які організували нелегальний "тур" річкою за 6 тис. доларів.

Додамо, на Івано-Франківщині трактор з людьми впав у річку.

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