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В Киеве под электричку бросился человек — остановлено движение

5 декабря 2024 08:46
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Под поезд Кольцевой электрички в Киеве бросился человек — остановлено движение на станциях
Кольцевая электричка. Фото: Kyiv City Express
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Киеве утром 5 декабря под поезд Кольцевой электрички бросился человек. В связи с этим было остановлено движение электропоезда и отменен один из рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба Kyiv City Express в Telegram в четверг, 5 декабря.

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Под поезд Кольцевой электрички бросился человек

Утром 5 декабря под поезд Кольцевой электрички в Киеве бросился человек. Отмечается, что в связи с трагедией электропоезд 7307, который двигался с Дарницы в направлении Вокзальной был остановлен.

"Электропоезд 7307 с Дарницы в направлении Вокзальной остановился в ожидании следственных действий: под поезд бросился человек. Задержка будет существенной и повлияет на график оборотного рейса", — говорится в сообщении.

Также был отменен ближайший рейс из Дарницы через Выдубичи, Вокзальную и Борщаговку, ведь следственные действия займут около часа. 

"Далее рейс в 08:39 из Святошина через Сырец и Почайну поедет по расписанию резервным составом", — сообщили в Kyiv City Express.

Кольцевая электричка в Киеве
Сообщение Kyiv City Express. Фото: скриншот

Напомним, почти месяц не будут ходить поезда из Одессы в Киев и Харьков. Расписание движения изменили по техническим причинам. Пассажирам предлагают альтернативные маршруты.

Ранее мы писали, что в 2024 году себестоимость перевозки одного пассажира в метрополитене в Киеве составляет 36,90 грн.

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