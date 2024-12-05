Під потяг Кільцевої електрички у Києві кинулася людина — зупинено рух на станціях

Кільцева електричка. Фото: Kyiv City Express

У Києві вранці 5 грудня під потяг Кільцевої електрички кинулася людина. У зв'язку із цим було зупинено рух електропоїзда і скасовано один із рейсів.

Про це повідомила пресслужба Kyiv City Express у Telegram у четвер, 5 грудня.

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Під потяг Кільцевої електрички кинулася людина

Вранці 5 грудня під потяг Кільцевої електрички у Києві кинулася людина. Зазначається, що у зв'язку із трагедією електропоїзд 7307, що рухався з Дарниці у напрямку Вокзальної було зупинено.

"Електропоїзд 7307 з Дарниці в напрямку Вокзальної зупинився в очікуванні слідчих дій: під поїзд кинулася людина. Затримка буде суттєвою і вплине на графік оборотного рейсу", — йдеться у повідомленні.

Також було скасовано найближчий рейс з Дарниці через Видубичі, Вокзальну та Борщагівку, адже слідчі дії займуть близько години.

"Далі рейс о 08:39 зі Святошина через Сирець і Почайну поїде за розкладом резервним складом", — повідомили у Kyiv City Express.

Допис Kyiv City Express. Фото: скриншот

Нагадаємо, майже місяць не ходитимуть поїзди з Одеси до Києва та Харкова. Розклад руху змінили через технічні причини. Пасажирам пропонують альтернативні маршрути.

Раніше ми писали про те, що у 2024 році собівартість перевезення одного пасажира в метрополітені у Києві становить 36,90 грн.