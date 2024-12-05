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Київський метрополітен назвав собівартість проїзду у підземці

5 грудня 2024 08:20
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Метро у Києві — яка собівартість проїзду у 2024 році
Пасажири у вагоні метро. Фото: Новини.LIVE
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У 2024 році собівартість перевезення одного пасажира в метро у Києві становить 36,90 грн. За дев'ять місяців роботи збиток "Київського метрополітену" сягає 3 069 752 тисяч грн.

Про це повідомили в "Київському метрополітені" у відповідь на запит Суспільного.

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Собівартість проїзду у столичному метрополітені в 2024 році становить 36,90 гривні за одного пасажира.У підприємстві зазначили, що тарифи на проїзд встановлює виконавчий орган Київської міської ради (КМДА).

За даними фінансового звіту, за дев'ять місяців роботи "Київський метрополітен" зазнав збитків на суму 3 069 752 тисячі гривень.

При цьому цьогоріч підземка вже перевезла понад 200 мільйонів пасажирів. Для порівняння, у 2023 році послугами метро скористалися близько 232 мільйони людей, а у 2022-му — 162 мільйони.

Нагадаємо, депутат Київради Тарас Козак заявив, що у Києві обговорюють варіант безплатного проїзду в метро.

Раніше ми писали про те, що очільник Київської обласної асамблеї людей з інвалідністю Олег Іваненко заявляв, що для того, аби метро Києва стало повністю інклюзивним, потрібно максимум один мільйон доларів.

Київ метро транспорт КМДА проїзд вартість

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