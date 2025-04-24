В Святошинском районе под завалами ищут детей - видео

В Киеве под завалами дома ищут двух детей — видео
В Святошинском районе Киева в четверг утром, 24 апреля, под завалами многоэтажки ищут двух детей. Ночью дом пострадал из-за российской атаки.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.
Массированная атака на Киев 24 апреля
По словам главы МВД, в Киеве спасатели работали на 13 локациях. В частности, в Святошинском районе продолжается разбор завалов разрушенного дома — привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС и поисковые собаки.
"Из-под руин слышны телефонные звонки — поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия", — отметил Клименко.
Также полиция обходит квартиры в ближайших домах, чтобы проверить состояние людей. По состоянию на 7:30 известно о девяти погибших в результате российского удара по столице и еще более 70 — ранены. На местах, где пострадали люди, привлечены психологи ГСЧС и полиции.
Напомним, вчера российские войска атаковали дроном гражданский автобус в Марганце Днепропетровской области. Погибли девять человек и еще 49 — ранены.
В результате атаки на Киев ночью госпитализированы 43 жителя столицы, известно о девяти погибших.
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