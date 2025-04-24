У Святошинському районі під завалами шукають дітей — відео

Рятувальники розбирають завали. Фото: МВС

У Святошинському районі Києва у четвер вранці, 24 квітня, під завалами багатоповерхівки шукають двох дітей. Вночі будинок постраждав через російську атаку.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Масована атака на Київ 24 квітня

За словами голови МВС, у Києві рятувальники працювали на 13 локаціях. Зокрема, у Святошинському районі триває розбір завалів зруйнованого будинку — залучені інженерні сили, верхолази ДСНС та пошукові собаки.

Рятувальники біля будинку. Фото: МВС

"З-під руїн чути телефонні дзвінки — пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події", — зазначив Клименко.

Рятувальники розбирають завали. Фото: МВС

Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: МВС

Також поліція обходить квартири у найближчих будинках, аби перевірити стан людей. Станом на 7:30 відомо про дев'ять загиблих внаслідок російського удару по столиці та ще понад 70 — поранені. На місцях, де постраждали люди, залучені психологи ДСНС та поліції.

Скриншот допису Клименка

Скриншот допису Клименка

Нагадаємо, вчора російські війська атакували дроном цивільний автобус у Марганці Дніпропетровської області. Загинули дев'ять людей та ще 49 — поранені.

Внаслідок атаки на Київ вночі ушпиталено 43 мешканця столиці, відомо про дев'ятьох загиблих.