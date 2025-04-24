В Киеве продолжается разбор завалов — найдены тела детей

Последствия массированной атаки РФ по Киеву. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве спасатели обнаружили тела двух детей под завалами разрушенного жилого дома после массированного ракетного удара России в ночь на 24 апреля. Спасательная операция продолжается, под завалами могут быть еще около 10 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время общения с журналистами.

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Что известно о погибших детях в Святошинском районе

Игорь Клименко отметил, что среди погибших было двое детей из одной семьи. Родителей, вероятно, не было дома. Однако, эта информация еще окончательно не подтверждена.

"На сколько я знаю, погибли два ребенка. Родители поехали на дачу, эта информация еще нуждается в подтверждении", — сказал Клименко.

По словам Клименко, под завалами до сих пор могут оставаться люди. Игорь Клименко отметил, что сейчас жертв от российского удара восемь, а не девять, как говорили ранее. Оказалось, что найденные останки принадлежали другим погибшим, а не отдельному человеку. Их передали на экспертизу.

Известно, что более 70 человек ранены, 44 из них — в больницах.

Напомним, Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине в ночь на 24 апреля. Под атакой оказались сразу несколько областей Украины, больше всего пострадала столица.

Тем временем поисковая операция продолжается — в Святошинском районе достали из-под завалов живым мужчину.

На атаку России отреагировал Владимир Зеленский и Рустем Умеров.