У Києві з-під завалів врятували чоловіка після російської атаки

Рятувальники виносять врятованого чоловіка. Фото: скриншот

Під час рятувальної операції у Святошинському районі Києва, яка триває від ночі 24 квітня, рятувальники змогли врятувати з-під завалів 29-річного чоловіка. Він пробув під завалами понад шість годин і вижив.

Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі Новини.LIVE.

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Голос чоловіка почули під час хвилини тиші

Після того як рятувальники оголосили "хвилину тиші", вони почули голос людини під уламками зруйнованого двоповерхового житлового будинку. Чоловік тримався спокійно, не панікував і навіть допоміг рятувальникам швидше вивільнити його з-під завалів. Після успішної операції його передали медикам – нині йому надається вся необхідна допомога.

За словами речника ДСНС, у Святошинському районі досі триває розбір завалів і пошук інших потерпілих. Працюють рятувальники, психологи, кінологи та спеціалізована техніка.

Станом на цей момент офіційно підтверджено загибель дев’яти осіб, однак остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Нагадаємо, у Святошинському районі триває операція з ліквідації наслідків та пошуку людей під завалами. Повідомлялося, що під завалами може бути двоє дітей, їх досі шукають.

За останніми даними у Києві внаслідок атаки Росії в ніч проти 24 квітня загинуло дев'ятеро осіб, 70 зазнали поранень, серед яких є й діти.