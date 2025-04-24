У Києві з-під завалів врятували чоловіка після російської атаки

Пробув під завалами 6 годин — ДСНС врятували чоловіка у Києві
Під час рятувальної операції у Святошинському районі Києва, яка триває від ночі 24 квітня, рятувальники змогли врятувати з-під завалів 29-річного чоловіка. Він пробув під завалами понад шість годин і вижив.
Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі Новини.LIVE.
Голос чоловіка почули під час хвилини тиші
Після того як рятувальники оголосили "хвилину тиші", вони почули голос людини під уламками зруйнованого двоповерхового житлового будинку. Чоловік тримався спокійно, не панікував і навіть допоміг рятувальникам швидше вивільнити його з-під завалів. Після успішної операції його передали медикам – нині йому надається вся необхідна допомога.
За словами речника ДСНС, у Святошинському районі досі триває розбір завалів і пошук інших потерпілих. Працюють рятувальники, психологи, кінологи та спеціалізована техніка.
Станом на цей момент офіційно підтверджено загибель дев’яти осіб, однак остаточна кількість жертв ще встановлюється.
Нагадаємо, у Святошинському районі триває операція з ліквідації наслідків та пошуку людей під завалами. Повідомлялося, що під завалами може бути двоє дітей, їх досі шукають.
За останніми даними у Києві внаслідок атаки Росії в ніч проти 24 квітня загинуло дев'ятеро осіб, 70 зазнали поранень, серед яких є й діти.
Читайте Новини.LIVE!