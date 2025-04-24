Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Пробув під завалами 6 годин — ДСНС врятували чоловіка у Києві arrow

Пробув під завалами 6 годин — ДСНС врятували чоловіка у Києві

24 квітня 2025 10:13
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві з-під завалів врятували чоловіка після російської атаки
Рятувальники виносять врятованого чоловіка. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Під час рятувальної операції у Святошинському районі Києва, яка триває від ночі 24 квітня, рятувальники змогли врятувати з-під завалів 29-річного чоловіка. Він пробув під завалами понад шість годин і вижив.

Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Голос чоловіка почули під час хвилини тиші

Після того як рятувальники оголосили "хвилину тиші", вони почули голос людини під уламками зруйнованого двоповерхового житлового будинку. Чоловік тримався спокійно, не панікував і навіть допоміг рятувальникам швидше вивільнити його з-під завалів. Після успішної операції його передали медикам – нині йому надається вся необхідна допомога.

За словами речника ДСНС, у Святошинському районі досі триває розбір завалів і пошук  інших потерпілих. Працюють рятувальники, психологи, кінологи та спеціалізована техніка. 

Станом на цей момент офіційно підтверджено загибель дев’яти осіб, однак остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Нагадаємо, у Святошинському районі триває операція з ліквідації наслідків та пошуку людей під завалами. Повідомлялося, що під завалами може бути двоє дітей, їх досі шукають. 

За останніми даними у Києві внаслідок атаки Росії в ніч проти 24 квітня загинуло дев'ятеро осіб, 70 зазнали поранень, серед яких є й діти. 

Київ ДСНС обстріли рятувальники
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама