У Києві триває розбір завалів — знайдено тіла дітей

У Києві під завалами знайшли мертвими двох дітей
У Києві рятувальники виявили тіла двох дітей під завалами зруйнованого житлового будинку після масованого ракетного удару Росії в ніч проти 24 квітня. Рятувальна операція триває, під завалами можуть бути ще близько 10 осіб.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час спілкування з журналістами.
Що відомо про загиблих дітей у Святошинському районі
Ігор Клименко зазначив, що серед загиблих було двоє дітей з однієї сім'ї. Батьків, ймовірно, не було вдома. Проте, ця інформація ще остаточно не підтверджена.
"На скільки я знаю, загинули дві дитини. Батьки поїхали на дачу, ця інформація ще потребує підтвердження", — сказав Клименко.
За словами Клименка, під завалами досі можуть залишатися люди. Ігор Клименко зазначив, що наразі жертв від російського удару восьмеро, а не дев'ятеро, як говорили раніше. Виявилось, що знайдені рештки належали іншим загиблим, а не окремій людині. Їх передали на експертизу.
Відомо, що понад 70 людей поранені, 44 з них — у лікарнях.
Нагадаємо, Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні в ніч проти 24 квітня. Під атакою опинилися одразу кілька областей України, найбільше постраждала столиця.
Тим часом пошукова операція триває — у Святошинському районі дістали з-під завалів живим чоловіка.
На атаку Росії відреагував Володимир Зеленський та Рустем Умєров.
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