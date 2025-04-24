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У Києві під завалами знайшли мертвими двох дітей

24 квітня 2025 10:45
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві триває розбір завалів — знайдено тіла дітей
Бригада медиків та рятувальників оглядають тіла. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Києві рятувальники виявили тіла двох дітей під завалами зруйнованого житлового будинку після масованого ракетного удару Росії в ніч проти 24 квітня. Рятувальна операція триває, під завалами можуть бути ще близько 10 осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час спілкування з журналістами. 

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Ігор Клименко зазначив, що серед загиблих було двоє дітей з однієї сім'ї. Батьків, ймовірно, не було вдома. Проте, ця інформація ще остаточно не підтверджена.

"На скільки я знаю, загинули дві дитини. Батьки поїхали на дачу, ця інформація ще потребує підтвердження", — сказав Клименко. 

За словами Клименка, під завалами досі можуть залишатися люди. Ігор Клименко зазначив, що наразі жертв від російського удару восьмеро, а не дев'ятеро, як говорили раніше. Виявилось, що знайдені рештки належали іншим загиблим, а не окремій людині. Їх передали на експертизу.

Відомо, що понад 70 людей поранені, 44 з них — у лікарнях.

Нагадаємо, Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні в ніч проти 24 квітня. Під атакою опинилися одразу кілька областей України, найбільше постраждала столиця. 

Тим часом пошукова операція триває — у Святошинському районі дістали з-під завалів живим чоловіка. 

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