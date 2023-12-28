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В Киеве подростки "вдохновились" российским сериалом и совершили преступление

28 декабря 2023 13:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве подростки "вдохновились" российским сериалом и совершили преступление
Полицейский в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве правоохранители разоблачили группу подростков, которые готовились совершить серию преступлений в городе, следуя примеру российского сериала. Двум фигурантам, среди которых несовершеннолетний, объявлено о подозрении в совершении грабежа с применением насилия, им грозит до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщила полиция Киева.

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Что известно о планах подростков

Правоохранители рассказали, что в начале декабря этого года в полицию Киева обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестные избили и ограбили его 16-летнего сына. Как известно, во время проведения розыскных мероприятий правоохранители оперативно установили причастных к совершению преступления лиц и доставили в отделение полиции.

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Задержаны злоумышленники. Фото: t.me/gunpKyiv

"Мы узнали, что группа юношей, среди которых преимущественно несовершеннолетние, планировала совершать преступления на территории столицы. Злоумышленники привлекли к своей противоправной деятельности девушек, которые должны были знакомиться в интернете с ребятами и приглашать на свидание. Предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов. В дальнейшем компания планировала грабить тех, кто придет на встречу, так произошло и на этот раз — молодые люди избили парня, когда тот направлялся на свидание и отобрали мобильный телефон, гаджет потерпевшего сразу сдали в ломбард, а "вырученные" средства распределили между собой. Нарушители признались, что на преступные действия их побуждал российский сериал об криминальной жизни подростков, которым они хотели подражать", — говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили похищенный мобильный телефон и изъяли как вещественное доказательство. Двум фигурантам, 2006 и 2007 годов рождения, следователи сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения — грабеж, сопряженный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц и во время военного положения. За совершенное им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина нанес тяжкие телесные повреждения и ожоги своей сожительнице. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

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