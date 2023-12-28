У Києві підлітки "надихнулись" російським серіалом та скоїли злочин

Поліцейський в Києві. Фото: t.me/kyivpatrol

У Києві правоохоронці викрили групу підлітків, які готувались вчинити серію злочинів у місті, наслідуючи приклад російського серіалу. Двом фігурантам, серед яких неповнолітній, оголошено про підозру у вчиненні грабежу із застосуванням насильства, їм загрожує до десяти років в'язниці.

Про це повідомила поліція Києва.

Читайте також:

Що відомо про плани підлітків

Правоохоронці розповіли, що на початку грудня цього року до поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина. Як відомо, під час проведення розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили причетних до скоєння злочину осіб та доставили їх до відділку поліції.

Затримані зловмисники. Фото: t.me/gunpKyiv

"Ми дізнались, що група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці. Зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Надалі, компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч. Так відбулось і цього разу — молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон. Ґаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а "виручені" кошти розподілили між собою. Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські знайшли викрадений мобільний телефон та вилучили як речовий доказ. Двом фігурантам, 2006 та 2007 років народження, слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення — грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень та опіки своїй співмешканці. Його засудили до восьми років позбавлення волі.