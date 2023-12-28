У Києві підлітки "надихнулись" російським серіалом та скоїли злочин
У Києві правоохоронці викрили групу підлітків, які готувались вчинити серію злочинів у місті, наслідуючи приклад російського серіалу. Двом фігурантам, серед яких неповнолітній, оголошено про підозру у вчиненні грабежу із застосуванням насильства, їм загрожує до десяти років в'язниці.
Про це повідомила поліція Києва.
Що відомо про плани підлітків
Правоохоронці розповіли, що на початку грудня цього року до поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина. Як відомо, під час проведення розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили причетних до скоєння злочину осіб та доставили їх до відділку поліції.
"Ми дізнались, що група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці. Зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Надалі, компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч. Так відбулось і цього разу — молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон. Ґаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а "виручені" кошти розподілили між собою. Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати", — йдеться у повідомленні.
Поліцейські знайшли викрадений мобільний телефон та вилучили як речовий доказ. Двом фігурантам, 2006 та 2007 років народження, слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення — грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень та опіки своїй співмешканці. Його засудили до восьми років позбавлення волі.
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