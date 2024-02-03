Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве подростки проникли в кабину машиниста поезда метро во время движения arrow

В Киеве подростки проникли в кабину машиниста поезда метро во время движения

3 февраля 2024 17:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве подростки проникли в кабину машиниста поезда метро во время движения
Поезд на станции метрополитена. Фото иллюстративное: РБК-Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве сегодня, 3 февраля, двое подростков отперли двери кабины машиниста в вагоне метрополитена во время движения поезда. Мотивы таких действий неизвестны, полиция разыскивает виновников.

Видео, на котором видно, как молодые люди взламывают двери кабины машиниста и входят в нее, распространяется в сети.

Читайте также:

Подростки проникли в кабину машиниста

В социальных сетях распространяется видео, на котором подросток отпирает ключом дверь в кабину машиниста. В нем срабатывает сигнализация. Его товарищ снимает все это на видео.

Также подросток без проблем выключил сигнализацию на пульте машиниста. После этого парень садится в кресло машиниста и попадает в кадр. После этого компания быстро убегает из кабины, перейдя в пустой вагон. Один из них кричит, что застрял.

Любители экстрима, судя по видео, проникли в хвостовую кабину машиниста, когда поезд курсировал по линии подземки.

Зачем ребята это сделали неизвестно, но правоохранители уже разыскивают их.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, совершивших данное правонарушение. Событие произошло в поезде, который двигался по красной ветке метрополитена. Пока выясняем, на какой именно станции это произошло", сообщили в полиции Киевского метрополитена.

Ранее мы сообщали, что Киевская городская прокуратура сегодня, 3 февраля, установила личность молодого человека, начавшего драку в вагоне метро. Ему сообщено о подозрении. Его ждет либо штраф, либо ограничение свободы сроком на пять лет.

Напоминаем, что в Киевской области представители территориального центра комплектования вызвали неизвестных, избивших водителя фуры. Инцидент произошел при вручении повестки.

Киев
метро
Украина
хулиганство
поезд

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме