В Киеве подростки проникли в кабину машиниста поезда метро во время движения

Поезд на станции метрополитена. Фото иллюстративное: РБК-Украина

В Киеве сегодня, 3 февраля, двое подростков отперли двери кабины машиниста в вагоне метрополитена во время движения поезда. Мотивы таких действий неизвестны, полиция разыскивает виновников.

Видео, на котором видно, как молодые люди взламывают двери кабины машиниста и входят в нее, распространяется в сети.

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Подростки проникли в кабину машиниста

В социальных сетях распространяется видео, на котором подросток отпирает ключом дверь в кабину машиниста. В нем срабатывает сигнализация. Его товарищ снимает все это на видео.

Также подросток без проблем выключил сигнализацию на пульте машиниста. После этого парень садится в кресло машиниста и попадает в кадр. После этого компания быстро убегает из кабины, перейдя в пустой вагон. Один из них кричит, что застрял.

Любители экстрима, судя по видео, проникли в хвостовую кабину машиниста, когда поезд курсировал по линии подземки.

Зачем ребята это сделали неизвестно, но правоохранители уже разыскивают их.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, совершивших данное правонарушение. Событие произошло в поезде, который двигался по красной ветке метрополитена. Пока выясняем, на какой именно станции это произошло", — сообщили в полиции Киевского метрополитена.

Ранее мы сообщали, что Киевская городская прокуратура сегодня, 3 февраля, установила личность молодого человека, начавшего драку в вагоне метро. Ему сообщено о подозрении. Его ждет либо штраф, либо ограничение свободы сроком на пять лет.

Напоминаем, что в Киевской области представители территориального центра комплектования вызвали неизвестных, избивших водителя фуры. Инцидент произошел при вручении повестки.