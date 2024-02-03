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У Києві підлітки проникли у кабіну машиніста потягу метро під час руху

3 лютого 2024 17:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві підлітки проникли у кабіну машиніста потягу метро під час руху
Потяг на станції метрополітену. Фото ілюстративне: РБК-Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві, 3 лютого, двоє підлітків відімкнули двері кабіни машиніста у вагоні метрополітену під час руху поїзда. Мотиви таких дій не відомі, поліція розшукує винуватців.

Відео, на якому видно, як молодики взламують двері кабіни машиніста і входять до неї шириться мережею.

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Підлітки проникли у кабіну машиніста

У соціальних мережах поширюється відео, на якому підліток відмикає ключем двері до кабіни машиніста. В ній спрацьовує сигналізація. Його товариш знімає це все на відео.

Також підліток без жодних проблем вимкнув сигналізацію на пульті машиніста. Після цього хлопець сідає у крісло машиніста і потрапляє в кадр. Після цього компанія швидко тікає з кабіни, перебігши у порожній вагон. Один з них кричить, що застряг.

Любителі екстриму, судячи по відео, прокралися у хвостову кабіну машиніста, коли поїзд курсував по лінії підземки.

Навіщо хлопі це вчинили наразі невідомо, але правоохоронці вже розшукують їх. 

"Правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також осіб, які вчинили дане правопорушення. Подія сталася у поїзді, який рухався по червоній гілці метрополітену. Поки з’ясовуємо, на якій саме станції це сталося", — повідомили у поліції Київського метрополітену.

Раніше ми повідомляли, що Київська міська прокуратура сьогодні, 3 лютого, встановила особу молодика, який почав бійку у вагоні метро. Йому повідомлено про підозру. На нього чекає або штраф, або обмеження волі строком на п'ять років.

Нагадуємо, що у Київській області представники територіального центру комплектування викликали невідомих, які побили водія фури. Інцидент стався під час вручення повістки.

Київ
метро
Україна
хуліганство
потяг

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