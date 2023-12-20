Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве подростки танцевали с "псом Патроном", развернув нацистский флаг arrow

В Киеве подростки танцевали с "псом Патроном", развернув нацистский флаг

20 декабря 2023 21:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве подростки танцевали с "псом Патроном", развернув нацистский флаг
Подростки держат нацистский флаг. Фото: Киевская городская прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В сети появилось видео, где можно увидеть, как группа подростков в одном из жилых районах Киева развернула флаг с нацистской символикой. Полиция уже начала досудебное расследование по этому факту.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте также:

Что известно об инциденте

"В ходе мониторинга медиапространства обнаружена видеозапись, на которой группа лиц, находясь в одном из жилых районов Киева, демонстрирует флаг с нацистской символикой. Эти действия они фиксировали на мобильных телефонах", — говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Какое наказание может угрожать нарушителям

Отмечается, что сейчас правоохранители принимают все соответствующие меры, чтобы установить причастных к этому инциденту лиц.

Следует добавить, что изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее в Ракитном, что в Киевской области, между несовершеннолетними девушками произошла переросшая в драку ссора. В результате 12-летней участницы нанесли телесные повреждения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме