В Киеве подростки танцевали с "псом Патроном", развернув нацистский флаг

Подростки держат нацистский флаг. Фото: Киевская городская прокуратура

В сети появилось видео, где можно увидеть, как группа подростков в одном из жилых районах Киева развернула флаг с нацистской символикой. Полиция уже начала досудебное расследование по этому факту.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте также:

Что известно об инциденте

"В ходе мониторинга медиапространства обнаружена видеозапись, на которой группа лиц, находясь в одном из жилых районов Киева, демонстрирует флаг с нацистской символикой. Эти действия они фиксировали на мобильных телефонах", — говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Какое наказание может угрожать нарушителям

Отмечается, что сейчас правоохранители принимают все соответствующие меры, чтобы установить причастных к этому инциденту лиц.

Следует добавить, что изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее в Ракитном, что в Киевской области, между несовершеннолетними девушками произошла переросшая в драку ссора. В результате 12-летней участницы нанесли телесные повреждения.