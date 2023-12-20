В Киеве подростки танцевали с "псом Патроном", развернув нацистский флаг
В сети появилось видео, где можно увидеть, как группа подростков в одном из жилых районах Киева развернула флаг с нацистской символикой. Полиция уже начала досудебное расследование по этому факту.
Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Что известно об инциденте
"В ходе мониторинга медиапространства обнаружена видеозапись, на которой группа лиц, находясь в одном из жилых районов Киева, демонстрирует флаг с нацистской символикой. Эти действия они фиксировали на мобильных телефонах", — говорится в сообщении.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Какое наказание может угрожать нарушителям
Отмечается, что сейчас правоохранители принимают все соответствующие меры, чтобы установить причастных к этому инциденту лиц.
Следует добавить, что изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.
Напомним, ранее в Ракитном, что в Киевской области, между несовершеннолетними девушками произошла переросшая в драку ссора. В результате 12-летней участницы нанесли телесные повреждения.
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