У Києві підлітки танцювали з "псом Патроном", розгорнувши нацистський стяг

Підлітки тримають нацистський стяг. Фото: Київська міська прокуратура

У мережі з'явилося відео, на якому можна побачити, як група підлітків в одному з житлових районах Києва розгорнула стяг з нацистською символікою. Наразі поліція вже розпочала досудове розслідування за цим фактом.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

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Що відомо про інцидент

"У ході моніторингу медіапростору виявлено відеозапис, на якому група осіб, перебуваючи у одному з житлових районів Києва, демонструє флаг з нацистською символікою. Ці дії вони фіксували на мобільні телефони", — йдеться у повідомленні.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Яке покарання може загрожувати порушникам

Зазначається, що зараз правоохоронці вживають всіх відповідних заходів, аби встановити причетних до цього інциденту осіб.

Варто додати, що виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів може каратися позбавленням волі строком до п'яти років.

Нагадаємо, раніше у Рокитному, що на Київщині, між неповнолітніми дівчатами відбулася сварка, яка переросла у бійку. Внаслідок цього 12-річній учасниці нанесли тілесних ушкоджень.