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В Киеве подросток ногами избил пенсионера — привлекут ли нападающего к ответственности

15 июня 2024 14:00
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
В Киеве юноша избивал пенсионера ногами — что грозит нападавшему
Полиция Киева установила личность подростка, избивавшего ногами пенсионера. Фото: ГУНП в г. Киеве
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Киеве 14-летний подросток побил ногами пенсионера. Полицейские обнаружили видео нападения на пожилого мужчину во время мониторинга соцсетей и установили личности нападавшего и жертвы.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Киеве в субботу, 15 июня.

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Избиение пенсионера в Киеве. Фото: скриншот с видео

Обстоятельства нападения на пенсионера в Киеве

Как установили правоохранители, юноша проживает в одном доме с пенсионером в Соломенском районе столицы.

"Увидев мужчину на лестничной площадке, подросток сначала начал выгонять пенсионера на улицу, а затем ударил его ногой. Происшествие на камеру снимала подруга несовершеннолетнего, после чего видео стало достоянием соцсетей", — говорится в сообщении.

В Киеве подросток ногами избил пенсионера — привлекут ли нападающего к ответственности - фото 2
Сообщение ГУНП в г. Киеве. Фото: скриншот

Какая ответственность угрожает юноше

Ювенальные полицейские пригласили 14-летнего киевлянина вместе с родителями в управление полиции для пояснений.

По информации полиции, мужчина, ставший жертвой нападения несовершеннолетнего соседа, от написания заявления отказался.

"На мать подростка сотрудники полиции составили административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также передали информацию в социальные службы и учебное заведение с целью проведения дальнейшей воспитательной работы", — сообщили правоохранители.

В Киеве подросток ногами избил пенсионера — привлекут ли нападающего к ответственности - фото 3
На мать несовершеннолетнего, избившего мужчину в Киеве, полиция составила протокол. Фото: ГУНП в г. Киеве

Напомним, полиция расследует обстоятельства падения 15-летнего молодого человека из окна многоэтажки в Днепровском районе Киева.

В Одесской области несовершеннолетнего подозревают в убийстве 15-летнего местного парня за то, что у того не было закурить.

В Хмельницком мужчина напал на работника Территориального центра комплектования, военнослужащий получил ножевое ранение.

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