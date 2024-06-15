В Киеве юноша избивал пенсионера ногами — что грозит нападавшему

Полиция Киева установила личность подростка, избивавшего ногами пенсионера. Фото: ГУНП в г. Киеве

В Киеве 14-летний подросток побил ногами пенсионера. Полицейские обнаружили видео нападения на пожилого мужчину во время мониторинга соцсетей и установили личности нападавшего и жертвы.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Киеве в субботу, 15 июня.

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Обстоятельства нападения на пенсионера в Киеве

Как установили правоохранители, юноша проживает в одном доме с пенсионером в Соломенском районе столицы.

"Увидев мужчину на лестничной площадке, подросток сначала начал выгонять пенсионера на улицу, а затем ударил его ногой. Происшествие на камеру снимала подруга несовершеннолетнего, после чего видео стало достоянием соцсетей", — говорится в сообщении.

Сообщение ГУНП в г. Киеве. Фото: скриншот

Какая ответственность угрожает юноше

Ювенальные полицейские пригласили 14-летнего киевлянина вместе с родителями в управление полиции для пояснений.

По информации полиции, мужчина, ставший жертвой нападения несовершеннолетнего соседа, от написания заявления отказался.

"На мать подростка сотрудники полиции составили административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также передали информацию в социальные службы и учебное заведение с целью проведения дальнейшей воспитательной работы", — сообщили правоохранители.

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