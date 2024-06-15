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У Києві підліток ногами побив пенсіонера — чи притягнуть нападника до відповідальності

15 червня 2024 14:00
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
У Києві юнак бив пенсіонера ногами — що загрожує нападнику
Поліція Києва встановила особу підлітка, який бив ногами пенсіонера. Фото: ГУНП у м. Києві
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Києві 14-річний підліток вдарив ногою пенсіонера. Поліцейські виявили відео нападу на літнього чоловіка під час моніторингу соцмереж та встановили особи нападника та жертви. 

Про це повідомила пресслужба ГУНП у м. Києві у суботу, 15 червня.

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Побиття пенсіонера у Києві. Фото: скриншот з відео

Обставини нападу на пенсіонера у Києві

Як встановили правоохоронці, юнак проживає в одному будинку з дідусем у Солом'янському районі.

"Побачивши чоловіка на сходовому майданчику, підліток спочатку почав виганяти пенсіонера на вулицю, а потім вдарив його ногою. Подію на камеру фільмувала подруга неповнолітнього, після чого відео стало надбанням соцмереж", — йдеться в повідомленні.

У Києві підліток ногами побив пенсіонера — чи притягнуть нападника до відповідальності - фото 2
Допис ГУНП у м. Києві. Фото: скриншот

Яка відповідальність загрожує юнаку

Ювенальні поліцейські запросили 14-річного киянина разом з батьками до управління поліції для надання пояснень. 

За інформацією поліції, чоловік, який став жертвою нападу неповнолітнього сусіда, від написання заяви відмовився.

"На матір підлітка співробітники поліції склали адміністративний матеріал за неналежне виконання батьківських обов’язків, а також передали інформацію до соціальних служб та навчального закладу з метою проведення подальшої виховної роботи", — повідомили правоохоронці.

У Києві підліток ногами побив пенсіонера — чи притягнуть нападника до відповідальності - фото 3
На матір неповнолітнього, який побив чоловіка у Києві, поліція склала протокол. Фото: ГУНП у м. Києві

Нагадаємо, поліція розслідує обставини падіння 15-річного юнака з вікна багатоповерхівки у Дніпровському районі Києва.

В Одеській області неповнолітнього підозрюють у вбивстві 15-річного місцевого хлопця за те, що той не мав закурити. 

У Хмельницькому чоловік напав на працівника Територіального центру комплектування, військовослужбовець дістав ножове поранення. 

побиття
батьки
поліція
Кримінал
діти

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