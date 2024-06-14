В Києві підліток випав з вікна багатоповерхівки

Медики швидкої допомоги. Ілюстративне фото: clinic.gov.ua

У Дніпровському районі Києва 15-річний юнак випав з вікна багатоповерхівки. Наразі поліція проводить розслідування цього інциденту.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 14 червня.

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Підліток випав з вікна багатоповерхівки

Сьогодні близько 18:00 до київської поліції надійшло повідомлення про загибель підлітка. За словами жителів, вони знайшли на території біля багатоповерхівки тіло юнака без ознак життя. На місці працюють слідчі, представники ювенальної превенції та судовий медик для вияснення причин та обставин події.

"Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій буде вирішене питання щодо правової кваліфікації", — додали в поліції.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у четвер, 13 червня, у Києві жінка потрапила під потяг метрополітену. Вхід на станції метро "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" синьої лінії був тимчасово закритий для пасажирів.

Раніше ми писали, що у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала вагітна жінка. Автомобіль екстреної медичної допомоги, який прямував на місце події, також потрапив у ДТП.