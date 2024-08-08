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В Киеве подросток поджигал авто военных — он оказался агентом ФСБ

8 августа 2024 11:49
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Киеве на ФСБ работал подросток — он поджигал авто военных
Задержанный агент ФСБ. Фото: Служба безопасности Украины
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Киеве задержан 16-летний юноша, работавший на российские спецслужбы. Он поджигал автомобили сил обороны и распространял антиукраинские листовки.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в четверг, 8 августа.

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По данным правоохранителей, молодой человек пытался через Telegram-каналы найти способ подзаработать. Там он познакомился с представителем ФСБ, который предложил сотрудничество на финансовой основе.

"Враг сознательно завербовал несовершеннолетнего и сначала поставил перед ним тестовую задачу: развешать по городу листовки антиукраинского характера", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после прохождения "тестовой" задачи подростку предложили за большие деньги поджигать авто Сил обороны.

"Обязательным условием поджогов была видеосъемка этого процесса", — добавляют в СБУ.

СБУ
Подростку предложили за большие деньги поджигать авто. Фото: Служба безопасности Украины

Сообщается, что видео россиянам нужно было для новых ИПСО о пророссийском подполье в Украине, пытающемся сорвать мобилизацию.

"Ставя задачу перед несовершеннолетним, российский куратор заявил, что поджигать не обязательно именно военное авто, а можно любую машину, похожую на военную", — объясняют правоохранители.

СБУ
Россиянам требовалось новое ИПСО. Фото: Служба безопасности Украины

Украинские спецслужбы отмечают, что подросток выполнил задание россиян и поджег несколько автомобилей.

Подчеркивается, что ФСБ имела относительно юноши дальнейшие планы, он должен был на регулярной основе совершать поджоги в столице.

СБУ
ФСБ имела относительно юноши дальнейшие планы. Фото: Служба безопасности Украины

В материалах следствия также говорится, что россияне бросили подростка и не перевели обещанных денег на его криптокошелек.

"Несмотря на юный возраст фигуранта, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Установлена также личность его российского куратора", — подытожили в СБУ.

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