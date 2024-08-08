Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві підліток підпалював авто військових — він виявився агентом ФСБ arrow

У Києві підліток підпалював авто військових — він виявився агентом ФСБ

8 серпня 2024 11:49
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Києві на ФСБ працював підліток — він підпалював авто військових
Затриманий агент ФСБ. Фото: Служба безпеки України
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Києві затримали 16-річного юнака, який працював на російські спецслужби. Він підпалював автомобілі Сил оборони та поширював антиукраїнські листівки.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у четвер, 8 серпня.

Читайте також:

Підліток виконував завдання російських спецслужб 

За даними правоохоронців, молодик намагався через Telegram-канали знайти спосіб підробити. Там він і познайомився з представником ФСБ, який запропонував співпрацю на фінансовій основі.

"Ворог свідомо завербував неповнолітнього і спочатку поставив перед ним тестове завдання: розвішати по місту листівки антиукраїнського характеру", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після проходження "тестового" завдання підлітку запропонували за великі гроші підпалювати авто Сил оборони.

"Обов’язковою умовою підпалів була відеозйомка цього процесу", — додають в СБУ.

СБУ
Підлітку запропонували за великі гроші підпалювати авто. Фото: Служба безпеки України 

Повідомляється, що відео росіянам потрібно було для нових ІПСО про проросійське підпілля в Україні, яке намагається зірвати мобілізацію.

"Ставлячи завдання перед неповнолітнім, російський куратор заявив, що підпалювати не обов’язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка схожа на військову", — пояснюють правоохоронці.

СБУ
Росіянам потрібно було нове ІПСО. Фото: Служба безпеки України

Українські спецслужбовці наголошують, що підліток виконав завдання росіян та підпалив кілька автомобілів. 

Зазначається, що ФСБ мала щодо юнака подальші плани, він мав на регулярній основі вчиняти підпали у столиці.

СБУ
ФСБ мала щодо юнака подальші плани. Фото: Служба безпеки України

У матеріалах слідства також йдеться про те, що росіяни кинули підлітка і не переказали обіцяних грошей на його криптогаманець.

"Попри юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Встановлено також особу його російського куратора", — підсумували в СБУ.

Також важливі новини дня по темі:

 

СБУ Київ ЗСУ шпигунство авто ФСБ підпал держзрада військові Колаборант підозра

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:32 У Латвії в слідстві про замах на прикордонника допомагали українці — подробиці

12:23 Пальне в обмін на бронювання — на Одещині накрили бізнес ТЦК

12:03 Перший в історії Філіппін золотий медаліст отримав несподівані подарунки на батьківщині

11:49 У Києві підліток підпалював авто військових — він виявився агентом ФСБ

11:48 Якість води на Одещині — які пляжі безпечні для купання

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

11:41 У Нацбанку спрогнозували, коли почнуть знижуватися ціни в Україні

11:32 Сирський та Зеленський привітали військових-зв'язківців з професійним святом

11:31 Світового рекордсмена екстрено госпіталізували просто під час турніру на Олімпіаді-2024

11:21 У США обговорюють роботу оборонних компаній в Україні, але є ряд вимог

11:16 Одесити сьогодні будуть без води — адреси відключень

12:32 У Латвії в слідстві про замах на прикордонника допомагали українці — подробиці

12:23 Пальне в обмін на бронювання — на Одещині накрили бізнес ТЦК

12:03 Перший в історії Філіппін золотий медаліст отримав несподівані подарунки на батьківщині

11:49 У Києві підліток підпалював авто військових — він виявився агентом ФСБ

11:48 Якість води на Одещині — які пляжі безпечні для купання

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

11:41 У Нацбанку спрогнозували, коли почнуть знижуватися ціни в Україні

11:32 Сирський та Зеленський привітали військових-зв'язківців з професійним святом

11:31 Світового рекордсмена екстрено госпіталізували просто під час турніру на Олімпіаді-2024

11:21 У США обговорюють роботу оборонних компаній в Україні, але є ряд вимог

11:16 Одесити сьогодні будуть без води — адреси відключень

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського