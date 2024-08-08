У Києві на ФСБ працював підліток — він підпалював авто військових

Затриманий агент ФСБ. Фото: Служба безпеки України

У Києві затримали 16-річного юнака, який працював на російські спецслужби. Він підпалював автомобілі Сил оборони та поширював антиукраїнські листівки.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у четвер, 8 серпня.

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Підліток виконував завдання російських спецслужб

За даними правоохоронців, молодик намагався через Telegram-канали знайти спосіб підробити. Там він і познайомився з представником ФСБ, який запропонував співпрацю на фінансовій основі.

"Ворог свідомо завербував неповнолітнього і спочатку поставив перед ним тестове завдання: розвішати по місту листівки антиукраїнського характеру", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після проходження "тестового" завдання підлітку запропонували за великі гроші підпалювати авто Сил оборони.

"Обов’язковою умовою підпалів була відеозйомка цього процесу", — додають в СБУ.

Підлітку запропонували за великі гроші підпалювати авто. Фото: Служба безпеки України

Повідомляється, що відео росіянам потрібно було для нових ІПСО про проросійське підпілля в Україні, яке намагається зірвати мобілізацію.

"Ставлячи завдання перед неповнолітнім, російський куратор заявив, що підпалювати не обов’язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка схожа на військову", — пояснюють правоохоронці.

Росіянам потрібно було нове ІПСО. Фото: Служба безпеки України

Українські спецслужбовці наголошують, що підліток виконав завдання росіян та підпалив кілька автомобілів.

Зазначається, що ФСБ мала щодо юнака подальші плани, він мав на регулярній основі вчиняти підпали у столиці.

ФСБ мала щодо юнака подальші плани. Фото: Служба безпеки України

У матеріалах слідства також йдеться про те, що росіяни кинули підлітка і не переказали обіцяних грошей на його криптогаманець.

"Попри юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Встановлено також особу його російського куратора", — підсумували в СБУ.