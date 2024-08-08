Двое мужчин подожгли автомобиль активистки в Киеве — полиция

Автомобиль активистки. Фото: полиция Киева

В Киеве двое мужчин ночью подожгли автомобиль общественной активистки. Преступники были задержаны.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в четверг, 8 августа.

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Кто причастен к поджогу автомобиля активистки

Правоохранители отметили, что преступление произошло ночью на проспекте Отрадном. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что авто подожгли.

"К совершению уголовного правонарушения причастны двое мужчин — 42-летний киевлянин и 39-летний житель Киевской области", — говорится в сообщении.

Подозреваемые в поджоге автомобиля активистки. Фото: полиция Киева

В полиции добавили, что один из задержанных следил за женщиной и таким образом узнал ее адрес и место, где она паркует свой автомобиль.

"Получив необходимую информацию, другой фигурант ночью облил автомобиль пострадавшей легковоспламеняющимся веществом и поджег", — отмечают правоохранители.

Мужчинам сообщили о подозрении по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога. Им грозит до 10 лет заключения.