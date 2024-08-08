Пожар в кинотеатре "Тампере" в Киеве 7 августа — подробности тушения

Пожар в кинотеатре "Тампере". Фото: соцсети

В Киеве возле парка Отрадного вспыхнул пожар в заброшенном кинотеатре "Тампере" вечером в среду, 7 августа. На месте возгорания работают пожарные и спасатели.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Из опубликованных кадров пожара в кинотеатре "Тампере" видно, как тушением занимаются пожарные. Пока официальной информации от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины нет.

Местные жители скопились перед зданием и нервно наблюдают за тем, как разворачиваются события.

Кинотеатр открыли в 1967 году под названием "Отрадный". Впоследствии в 1984 году его переименовали в "Тампере" в честь финского города-названого брата Киева. Более того в мае 2022 года в кинотеатре уже был пожар.