Двоє чоловіків підпалили автомобіль активістки у Києві — поліція

Автомобіль активістки. Фото: поліція Києва

У Києві двоє чоловіків вночі підпалили автомобіль громадської активістки. Злочинців було затримано.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у четвер, 8 серпня.

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Правоохоронці зазначили, що злочин стався вночі на проспекті Відрадному. Під час огляду місця події було встановлено, що авто підпалили.

"До вчинення кримінального правопорушення причетні двоє чоловіків – 42-річний киянин та 39-річний мешканець Київської області", — йдеться у повідомленні.

Підозрювані у підпалі авто активістки. Фото: поліція Києва

У поліції додали, що один із затриманих стежив за жінкою і таким чином дізнався її адресу і місце, де вона паркує свій автомобіль.

"Отримавши необхідну інформацію, інший фігурант вночі облив автівку потерпілої легкозаймистою речовиною та підпалив", — зазначають правоохоронці.

Чоловікам повідомили про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.