В Киеве предприниматели хотели незаконно прибрать к рукам недвижимость на более полумиллиарда гривен

Земельный участок в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура Киева отменила решение о регистрации собственности на объекты недвижимости в Деснянском районе через суд. Предприниматели пытались завладеть земельными участками общей площадью 6,39 гектара стоимостью более 531 миллиона гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в четверг, 2 мая.

Читайте также:

Детали дела о захвате земельного участка

В январе 2022 года государственный регистратор, в нарушение требований законодательства и отсутствия необходимых документов, осуществил государственную регистрацию права собственности на нежилые здания по улице Милославской общей площадью 209 квадратных метров в пользу одного из столичных обществ.

На время осуществления указанной государственной регистрации компания уже не имела законных оснований для использования участка, на котором находились описанные здания, в связи с решением суда, вынесенным в пользу Киевской городской прокуратуры, которое было реализовано принудительно.

Частное общество, продолжая свои недобросовестные действия, направленные на захват муниципальных земельных участков и препятствование исполнению судебного решения, частная компания продала указанную недвижимость связанному лицу, которое, в свою очередь, передало ее в ипотеку иностранцу.

В результате незаконной государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество Киевский городской совет был лишен возможности распоряжаться земельным участком, на котором эта недвижимость расположена.

Напомним, что экс-жена судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Всеволода Князева подала иск о разделе общего имущества супругов. Известно, что в январе она развелась с мужем через суд.

Ранее мы писали, что в Киеве будут судить трех участников опасной группы, совершивших разбойное нападение на товарища ради криптовалюты. Они били и калечили предпринимателя.