У Києві судитимуть чоловіків, які жорстоко побили товариша заради криптовалюти

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві судитимуть трьох учасників небезпечної групи, які вчинили розбійний напад на товариша заради криптовалюти. Вони били та калічили підприємця, а також незаконно позбавили його волі.

Про це повідомила пресслужби поліції Києва та Київської міської прокуратури у Telegram у середу, 1 травня.

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Розбійний напад заради криптовалюти

"Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно групи осіб, які побоями змусили підприємця перерахувати їм криптовалюту на 28 тис. доларів, при цьому одного з фігурантів також судитимуть за зберігання боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/gunpKyiv

До складу злочинної групи входили четверо мешканців міста Черкаси віком від 21 до 25 років. Користуючись товариськими відносинами з потерпілим, який займався бізнесом, восени 2023 року фігуранти прийшли до нього додому, де з погрозами почали вимагати перерахувати криптовалюту на їх рахунок. Зловмисники забрали у чоловіка документи та банківські карти. Потерпілий відмовився це зробити та спробував втекти з квартири. Його наздогнали та затягли назад, завдаючи численних побоїв.

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Один з нападників зламав підприємцю ногу, інший погрожував виколоти око та відрізати фаланги пальців на руках.

Надалі вони зв’язали потерпілому руки й ноги та заклеїли скотчем рот і зачинили у квартирі.

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Після цього постраждалий виконав вимоги нападників та перерахував на вказаний ними рахунок криптовалюту на суму близько 28 тис. доларів США", — йдеться у повідомленні.

Обшук у фігуранта. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Обшук у фігуранта. Фото: t.me/kyiv_pro_office

До суду скеровано обвинувальний акт відносно трьох учасників групи, четвертий зловмисник перебуває у розшуку. За вчинене зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 жовтня 2023 року у Києві затримали небезпечну групу чоловіків, які били та калічили підприємця, вимагаючи від нього криптовалюту. Їм оголосили підозри.

Також у Києві правоохоронці викрили злочинну схему, учасники якої вкрали близько 10 млн грн бюджетних коштів під виглядом ремонту доріг. Організаторами махінації, зокрема, виявилися посадовці "Київшляхбуду" та "Київавтодору".