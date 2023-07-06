В Киеве подрядчик незаконно завладел 4 млн грн во время ремонта футбольного поля
Дарницкая окружная прокуратура сообщила о подозрении директору подрядной организации в завладении чужим имуществом. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Хотел "нажиться" на ремонте детского футбольного поля
По данным следствия, руководство детско-юношеских спортивных школ заключило договор с подрядной организацией по капитальному ремонту футбольного поля в Дарницком районе Киева.
"Указанные работы были полностью оплачены из столичного бюджета на сумму свыше 8 млн грн. Однако, как выяснилось, половина необходимых ремонтных работ не была выполнена вообще, чем местному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 4 млн грн", — говорится в сообщении.
Добавим, что ранее в рамках этого уголовного производства сообщено о подозрении директору ДЮСШ в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями СВ Дарницкого УП ГУНП в Киеве.
Напомним, ранее мы писали, что Оболонская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора общества по обвинению в завладении чужим имуществом. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Добавим, что в Киеве Подольская окружная прокуратура сообщила о подозрении бывшему первому заместителю директора и двум начальникам участка Киевзеленстроя. Их подозревают в растрате средств в больших размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).