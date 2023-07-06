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В Киеве подрядчик незаконно завладел 4 млн грн во время ремонта футбольного поля

6 июля 2023 11:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве подрядчик незаконно завладел 4 млн грн во время ремонта футбольного поля
Дети играют на футбольном поле. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Дарницкая окружная прокуратура сообщила о подозрении директору подрядной организации в завладении чужим имуществом. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, руководство детско-юношеских спортивных школ заключило договор с подрядной организацией по капитальному ремонту футбольного поля в Дарницком районе Киева.

"Указанные работы были полностью оплачены из столичного бюджета на сумму свыше 8 млн грн. Однако, как выяснилось, половина необходимых ремонтных работ не была выполнена вообще, чем местному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 4 млн грн", — говорится в сообщении.

Добавим, что ранее в рамках этого уголовного производства сообщено о подозрении директору ДЮСШ в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями СВ Дарницкого УП ГУНП в Киеве.

Напомним, ранее мы писали, что Оболонская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора общества по обвинению в завладении чужим имуществом. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Добавим, что в Киеве Подольская окружная прокуратура сообщила о подозрении бывшему первому заместителю директора и двум начальникам участка Киевзеленстроя. Их подозревают в растрате средств в больших размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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