В Киеве подрядчик вместо строительства метро на Виноградарь положил деньги на депозит

В Киеве подрядчик положил деньги на депозит вместо строительства метро, — прокуратура
В Киеве подрядчик, который должен был строить станцию метро, положил выделенные средства на депозит. Прокуратура взыскала с него 139 миллионов гривен в пользу громады столицы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 22 октября.
Должен был строить метро
В Киеве коммерческая структура получила средства из столичного бюджета на строительство метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь. Вместо проведения работ компания разместила средства на депозитных счетах в банке, заработав таким образом процентов на более чем 139 миллионов гривен.
Еще в октябре 2021 года Киевская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с иском о взыскании с подрядчика процентов в пользу территориальной громады.
В конце концов, через три года Пивничный апелляционный хозяйственный суд согласился с позицией прокурора и обязал подрядчика вернуть в киевский бюджет более 139 миллионов гривен.
Ранее депутат Киевского совета Андрей Витренко назвал причину затягивания строительства метрополитена в Виноградарь.
А основатель и глава "Офиса трансформации" Максим Бахматов назвал стоимость недостроенных объектов в Киеве. В частности, речь идет о городе Метро.
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