В Киеве подрядчик вместо строительства метро на Виноградарь положил деньги на депозит

Строительство метро. Фото: Вечерний Киев

В Киеве подрядчик, который должен был строить станцию метро, положил выделенные средства на депозит. Прокуратура взыскала с него 139 миллионов гривен в пользу громады столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 22 октября.

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В Киеве коммерческая структура получила средства из столичного бюджета на строительство метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь. Вместо проведения работ компания разместила средства на депозитных счетах в банке, заработав таким образом процентов на более чем 139 миллионов гривен.

Еще в октябре 2021 года Киевская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с иском о взыскании с подрядчика процентов в пользу территориальной громады.

В конце концов, через три года Пивничный апелляционный хозяйственный суд согласился с позицией прокурора и обязал подрядчика вернуть в киевский бюджет более 139 миллионов гривен.

Скриншот сообщения прокуратуры

Скриншот сообщения прокуратуры

Ранее депутат Киевского совета Андрей Витренко назвал причину затягивания строительства метрополитена в Виноградарь.

А основатель и глава "Офиса трансформации" Максим Бахматов назвал стоимость недостроенных объектов в Киеве. В частности, речь идет о городе Метро.