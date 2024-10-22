Володимир Прокопів — заступник Кличка написав заяву на звільнення

Заступник мера Києва Володимир Прокопів. Фото: КМДА

Заступник міського голови Києва Володимир Прокопів написав заяву на звільнення. Це трапилося після розслідування журналістів Bihus.Info. щодо нерухомості у посадовця.

Про це повідомив Володимир Прокопів у своєму Facebook у вівторок, 22 жовтня.

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"Друзі, звичайно, я подивився першу і другу частину розслідування Bihus.Info, яка стосувалася мене та моєї родини. За всі роки своєї публічної діяльності, роботи в органах місцевого самоврядування, на державній службі я завжди був відкритим до журналістів. Що, власне, вони і підтвердили у своєму матеріалі", — написав Прокопів.

Він заявив, що йому не має чого приховувати і сам запросив родичів та друзів на чесну розмову з журналістами, де відповідав на усі запитання.

За словами посадовця, він з повагою ставиться до роботи правоохоронців та інших контролюючих державних служб, і, якщо вони будуть вбачати ознаки порушень у діях Прокопіва, він готовий до перевірок.

"Для мене важлива моя репутація та чесне імʼя моєї родини. Про причини зацікавленості мною, як голова найбільшої фракції у Київраді, розумію. Працюю далі. За посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення, на ім'я Київського міського голови", — наголосив заступник Кличка.

Скриншот допису Володимира Прокопіва

Що передувало

Нагадаємо, журналісти Bihus.Іnfo 15 жовтня опублікували першу частину розслідування, де заявили, що родина Володимира Прокопіва скупила низку об'єктів нерухомості по столиці. Деякі з них були придбані за цінами, нижчими за ринкові. Ця нерухомість з'явилася за роки роботи посадовця в Київраді та міській адміністрації.

Вже 21 жовтня на сайті з'явилася друга частина розслідування, де вказується, що двоє друзів Прокопова через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту.

Мер Києва Віталій Кличко 22 жовтня заявив, що відсторонив свого заступника Володимира Прокопіва після скандалу з нерухомістю. Також Кличко закликав правоохоронців перевірити інформацію.