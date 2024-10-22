Володимир Прокопів — заступник Кличка написав заяву на звільнення

За посаду не тримаюсь — заступник Кличка написав заяву про звільнення
Заступник міського голови Києва Володимир Прокопів написав заяву на звільнення. Це трапилося після розслідування журналістів Bihus.Info. щодо нерухомості у посадовця.
Про це повідомив Володимир Прокопів у своєму Facebook у вівторок, 22 жовтня.
Звільнення Прокопіва
"Друзі, звичайно, я подивився першу і другу частину розслідування Bihus.Info, яка стосувалася мене та моєї родини. За всі роки своєї публічної діяльності, роботи в органах місцевого самоврядування, на державній службі я завжди був відкритим до журналістів. Що, власне, вони і підтвердили у своєму матеріалі", — написав Прокопів.
Він заявив, що йому не має чого приховувати і сам запросив родичів та друзів на чесну розмову з журналістами, де відповідав на усі запитання.
За словами посадовця, він з повагою ставиться до роботи правоохоронців та інших контролюючих державних служб, і, якщо вони будуть вбачати ознаки порушень у діях Прокопіва, він готовий до перевірок.
"Для мене важлива моя репутація та чесне імʼя моєї родини. Про причини зацікавленості мною, як голова найбільшої фракції у Київраді, розумію. Працюю далі. За посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення, на ім'я Київського міського голови", — наголосив заступник Кличка.
Що передувало
Нагадаємо, журналісти Bihus.Іnfo 15 жовтня опублікували першу частину розслідування, де заявили, що родина Володимира Прокопіва скупила низку об'єктів нерухомості по столиці. Деякі з них були придбані за цінами, нижчими за ринкові. Ця нерухомість з'явилася за роки роботи посадовця в Київраді та міській адміністрації.
Вже 21 жовтня на сайті з'явилася друга частина розслідування, де вказується, що двоє друзів Прокопова через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту.
Мер Києва Віталій Кличко 22 жовтня заявив, що відсторонив свого заступника Володимира Прокопіва після скандалу з нерухомістю. Також Кличко закликав правоохоронців перевірити інформацію.
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