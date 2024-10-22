У Києві підрядник замість будівництва метро на Виноградар поклав гроші на депозит

У Києві підрядник поклав гроші на депозит замість будівництва метро, — прокуратура
У Києві підрядник, який мав будувати станцію метро, поклав виділені кошти на депозит. Прокуратура стягнула з нього 139 мільйонів гривень на користь громади столиці.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 22 жовтня.
Мав будувати метро
У Києві комерційна структура отримала кошти зі столичного бюджету на будівництво метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар. Замість проведення робіт компанія розмістила кошти на депозитних рахунках у банку, заробивши таким чином відсотки в розмірі понад 139 мільйонів гривень.
Ще у жовтні 2021 року Київська прокуратура звернулась до Господарського суду з позовом щодо стягнення з підрядника відсотків на користь територіальної громади.
Зрештою через три роки Північний апеляційний господарський суд погодився з позицією прокурора та зобов'язав підрядника повернути до київського бюджету понад 139 мільйонів гривень.
Раніше депутат Київської ради Андрій Вітренко назвав причину затягування будівництва метрополітену на Виноградар.
А засновник і голова "Офісу трансформації" Максим Бахматов назвав вартість недобудованих об'єктів у Києві. Зокрема, йдеться про міст Метро.
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