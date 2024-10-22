У Києві підрядник замість будівництва метро на Виноградар поклав гроші на депозит

Будівництво метро. Фото: Вечірній Київ

У Києві підрядник, який мав будувати станцію метро, поклав виділені кошти на депозит. Прокуратура стягнула з нього 139 мільйонів гривень на користь громади столиці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 22 жовтня.

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У Києві комерційна структура отримала кошти зі столичного бюджету на будівництво метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар. Замість проведення робіт компанія розмістила кошти на депозитних рахунках у банку, заробивши таким чином відсотки в розмірі понад 139 мільйонів гривень.



Ще у жовтні 2021 року Київська прокуратура звернулась до Господарського суду з позовом щодо стягнення з підрядника відсотків на користь територіальної громади.

Зрештою через три роки Північний апеляційний господарський суд погодився з позицією прокурора та зобов'язав підрядника повернути до київського бюджету понад 139 мільйонів гривень.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Раніше депутат Київської ради Андрій Вітренко назвав причину затягування будівництва метрополітену на Виноградар.

А засновник і голова "Офісу трансформації" Максим Бахматов назвав вартість недобудованих об'єктів у Києві. Зокрема, йдеться про міст Метро.